Да какой ты сильнейший? Вот 31 октября это и проверят. В этот Хэллоуин вуду-дом превратится в мистический особняк, где соберутся ведьмы, шаманы, ясновидящие, потомственные колдуны и другие непоследние люди, которые искренне верят, что умеют насылать понос на бывших. Дважды за вечер устроят состязание сильнейших и выяснят, кому действительно есть что сказать этому миру и миру иному. Будешь искать человека в баре, считывать энергетику по фото и громко кричать: «Я не могу работать. Вы меня блокируете!!!» А чтобы связь с потусторонним миром не подводила, весь вечер в баре готовят специальный коктейль «Швепс». После первого обостряется интуиция, после второго открывается дар, после третьего можно обнаружить в себе потомственную способность, которая почему-то молчала предыдущие 30 лет. Программа: 17:00 — 23:00 Индивидуальные сеансы с предсказательницами. Заранее записываться не нужно — гадаем всем, кто забронировал столик, за любой комфортный донат 19:00 — 21:00 Первое состязание сильнейших (бронь столика по депозиту) 20:00 — 00:00 Шаманские танцы 21:30 — 23:30 Второе состязание сильнейших (бронь столика по депозиту) Дресс-код: одевайся так, будто тебя только что позвали на съёмки нового сезона «Битвы экстрасенсов». Вспоминай любимых магов и скептиков, доставай чёрные балахоны, фамильные амулеты и приводи Толиков. Столики для участия в состязании бронируются на один из двух сеансов: 19:00 или 21:30. Депозит — 4 000 ₽ с человека, посадка рассчитана на два часа. Всё, разумеется, можно проесть и пропить в баре. Расплатиться даром, родовым проклятием или услугой по снятию венца безбрачия нельзя.