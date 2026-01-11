Мероприятие для рисующих участников. Приходи, при возможности, в костюме своего комикс-героя или в страшном гриме, ведь на новой встрече участники будут рисовать комиксы с твоими оригинальными персонажами, которые попадут в классические клише ужастиков. Представь: твой герой надел страшный костюм, который теперь не снять… Или встретил кого-то с очень странной внешностью, и все уверены, что это просто грим… А может, он услышал жуткий звук из подвала, нашёл проклятую книгу и, конечно, решил прочитать заклинание, призвав зловещих монстров в наш дивный мир? Посмотришь, ведь темы для историй будут указаны на карточках, одну из которых ты вытянешь в начале встречи. Бери с собой любимые материалы (карандаши, линеры, маркеры, планшет) и зови друзей — вместе рисовать ужастики гораздо страшнее.