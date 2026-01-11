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Комутайна
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
от 0₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Детективный квест от команды РанДома Культуры и друзей. Козлик Серп, живший в комнате со своей хозяйкой пенсионеркой в простой Московской коммуналке, был найден со вспоротым животом. Тракторина Харитоновна не плачет. Она составляет акт. Слезы высохли, когда она увидела ЭТО. Для неё случившееся — не просто вредительство, а преступление государственного уровня. Для смелой карги нет случайностей. Если сломался трактор — значит, кто-то подложил сахар в топливный бак. Если пропал урожай — значит, враг народа уже в колхозе. Если ты видишь этот текст, значит ты уже приглашён. Нужна помощь, чтобы выяснить, кто же нарушает коммунальное спокойствие. Вход: по записи в тг, также нужно будет заплатить предварительный взнос, точный размер которого скажет организатор. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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