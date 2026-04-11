Будут вырезать, клеить, разрисовывать и создавать собственные маленькие артефакты, смотреть жутковатые мультики и хвастаться костюмами, а в конце дня устроят уютный кинопоказ. 15:00 — Хэллоуинские коллажи Соберут открытки-коллажи из картинок, вырезок и других интересных находок под просмотр тематических эпизодов. Можно будет сделать послание другу или себе в будущее. Открытки запечатают в конвертах с восковой печатью, чтобы тайна письма оставалась покрытой мраком до загаданного момента. Стоимость: 1 000 рублей. 16:15 — Роспись свечей Превратят обычные свечи в собственные артефакты, которые подойдут и для уютного вечера, и для особого ритуала. Стоимость: 900 рублей за набор из двух свечей; каждая дополнительная — 150 рублей. 17:15 — Призрачные портреты Сделают рамочки с привидениями и другими загадочными существами, которые могли бы обитать в самых тёмных уголках Топи. Стоимость: 900 рублей. 18:15 — Мини-конкурс костюмов Продемонстрируют свои образы, проголосуют за самые креативные и выберут победителя, которого ждёт небольшой подарок! 18:30–20:00 — Вечерний кинопоказ В программе — «Паранорман», жутковато-милый кукольный мультфильм о мальчике, который умеет разговаривать с призраками, и проклятии, нависшем над его городком. Немного ведьм, немного зомби, много хэллоуинской атмосферы и уютный вечер с вкусняшками. Стоимость: 600 рублей. Можно присоединиться к творческой части, прийти только на кино или провести весь вечер. Билет «Всё включено» — 2 900 рублей. Задать вопросы и записаться можно в тг.