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Вспомнить всё: бал монстров

Center Club, улица Бориса Ельцина, 3

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1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Представь, главные хиты клубных нулевых: David Guetta, Eric Prydz, Катя Чехова, Benny Benassi в антураже классического Хеллоуина с иммерсивным шоу, актерами и шикарными нарядами от гостей. Ведьмы, вурдалаки и прочая нечисть, танцующие флеш мобом под Триллер Майкла Джексона и Всё это под музыку легендарных диджеев Екатеринбурга: DJ MISHA LOPES DJ REZZN!K DJ KLEY DJ VINT DJ YAN Всех монстров ждут: фотографы, видеографы, шоу программа, декорации. Так же в этом году не будет строгих правил по дресс-коду, но для всех, кто решит прийти в костюме или образе, организаторы приготовили бонусы, подарки и розыгрыш клубной карты ZZI PEOPLE, дающей бесплатный вход на все вечеринки 2027 года.

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