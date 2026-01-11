Представь, главные хиты клубных нулевых: David Guetta, Eric Prydz, Катя Чехова, Benny Benassi в антураже классического Хеллоуина с иммерсивным шоу, актерами и шикарными нарядами от гостей. Ведьмы, вурдалаки и прочая нечисть, танцующие флеш мобом под Триллер Майкла Джексона и Всё это под музыку легендарных диджеев Екатеринбурга: DJ MISHA LOPES DJ REZZN!K DJ KLEY DJ VINT DJ YAN Всех монстров ждут: фотографы, видеографы, шоу программа, декорации. Так же в этом году не будет строгих правил по дресс-коду, но для всех, кто решит прийти в костюме или образе, организаторы приготовили бонусы, подарки и розыгрыш клубной карты ZZI PEOPLE, дающей бесплатный вход на все вечеринки 2027 года.