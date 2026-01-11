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Бесплатная хэллоуинская игротека

Hobby Games, Кантемировская улица, 31

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры

Про событие

В честь Хеллоуина тебя зовут провести день за атмосферными настольными играми. Будешь сочинять мрачные сказки, охотиться на таинственного Зверя и столкнёшься с древними ужасами Аркхэма. Расписание игр: 13:00–14:00 — «Страшные сказки» 2–4 игрока | от 30 минут 14:00–15:30 — «Братство волка» 2–5 игроков | 45–60 минут 15:30–18:00 — «карточный Ужас Аркхэма» 1–4 игрока | примерно от часа — Запись на конкретную игру обязательна. — При записи обязательно укажи, на какую игру хочешь попасть. — Приходи к началу выбранного слота, чтобы участники могли вовремя начать партию. Запись в сообщениях группе в вк.

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