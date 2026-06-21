ДомФанФест: нуар
Azimut Hotel, Лермонтовский проспект, 43/1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 6969₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали
Про событие
Фестиваль авторского творчества. Шериф, в этом городе снова пахнет переменами. Туман сгущается над улицами, а в тенях мелькают знакомые лица. Придется официально открыть расследование. Детективы, мафиозные кланы и роковые тайны — всё это ждет тебя в июне. Погрязнет ли этот город в грехе или станет образцом порядочности? Решать тебе. Тебя ждут: — Аллея из 100 авторов, магазины гаражных фигурок и представительства крупных издательств фанатской литературы. — Нуарный театр, живая музыка, аукцион, косплей-конкурс и уникальные анонсы инди-проектов. — Линогравюра, роспись ткани, стол «Тру Крайм (True Crime)» коллажей и паблик-ток от мастеров перевоплощения. — Зона знакомств с анкетами, арка «свиданий» для проверки напарников на прочность и большая своп-станция. — Большая игротека с НРИ (от классики до инди), фотозона-холст, станция макияжа и тот самый странный прилавок с мороженым в тени... — Квест: разгадай шифр, собери зацепки в квизе по нуарным фандомам и получи свой большой куш. Больше информации о художниках, активностях и правилах: https://vk.com/domfanfestspb
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