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Переплетения Индии: Сексуальная Дурга (S Durga) (2017)

Староконюшенный переулок, 2с3, вход через чёрную калитку во внутренний дворик

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В канун Дня всех святых, он же Хэллоуин, здесь решили посмотреть индийский триллер и немного испугаться. Тут обратятся к фильму из новой независимой волны малаяламского кино из штата Керала. Фильм Санала Кумара Сасидхарана — напряжённый ночной роуд-муви, где страх рождается не из мистики, а из слишком узнаваемой социальной реальности. Молодая пара, Дурга и Кабир, пытается добраться до вокзала и уехать, но случайная помощь незнакомцев быстро становится всё более двусмысленной и угрожающей. Их путь сквозь ночь перемежается кадрами религиозного ритуала в честь богини Дурги, превращая камерный триллер в разговор о мужском насилии, религиозном экстазе и уязвимости женщины в публичном пространстве. Что тебя ждёт: вступительное слово, показ и обсуждение.

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