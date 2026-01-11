Большой фестиваль мультфильмов
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Каждую осень Пионер становится одной из площадок Большого фестиваля мультфильмов — в этом году программа включает 9 сеансов и 67 новых анимационных картин. Показы будут проходить ежедневно с 24 октября по 1 ноября. Помимо двух сеансов в рамках Детского Пионера и ещё двух шоукейсов для подростков, фестиваль представит подборку анимационных хорроров («Страшное. Двойник»), коллекцию визуально завораживающих работ («Экспериментальная анимация»), истории по реальным событиям («Документальная анимация»), бразильский полнометражный фильм «Сукин сын» — объединивший суровый сюжет с изумительной музыкой и романтизацией мечты. В одной из конкурсных программ будет показана новая работа Константина Бронзита «Три сестры», номинированная на Оскар–2026. Другой оскаровский номинант — Кодзи Ямамура, представлен с новой картиной «Море весной». В разные программы БФМ включены лауреаты престижных международных кинофестивалей анимации в Анси, Загребе и Хиросимы. По традиции Пионера все мультфильмы будут показаны в оригинале: на родных языках с русскими субтитрами.
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