С 24 октября по 1 ноября кинотеатр «Иллюзион» примет «Большой фестиваль мультфильмов». Международный смотр с богатой историей проводится в юбилейный двадцатый раз, став за это время не только безусловно авторитетным, но и любимым мероприятием. Сеансы «Большого фестиваля мультфильмов» — обещают немало открытий и впечатлений, ведь в каждом сборнике можно увидеть как глубоко личные, интимные анимационные картины, так и поучительные и уморительные истории, способные скрасить даже самый непогожий день. Единственное, что объединяет столь уникальные и непохожие задумки — могучая сила воображения, способная, к примеру, создать мультфильм про слона, парящего на лесных ветвях, придумать сюжет о нежных отношениях кошечки и ёжика, познакомившихся в психиатрической больнице или даже представить, что настоящие тигры питаются пломбиром и инжиром. Вместе с добрыми, нежными и смешными современными работами, «Большой фестиваль мультфильмов» уделяет немало внимания и классической анимации. Так, в этом году отдельная программа посвящена легендарному мультипликатору Эдуарду Назарову, создателю «Жил-был пёс», «Принцесса и людоед» и многих других признанных шедевров, с которыми связано детство целого поколения зрителей. Особое внимание будет традиционно уделено и синефильским открытиям, в числе которых актуальные фильмы-участники престижных мировых кинофестивалей. Например, в программе показов полнометражных картин можно найти вольную фантазию по мотивам новеллы Проспера Мериме и оперы Жоржа Бизе «Да здравствует Кармен!» ранее представленную в программе «Недели критики» каннского смотра. Предлагает «Большой фестиваль мультфильмов» расширить свой кругозор и вместе с погружением в китайскую культуру — присоединившись к банде очаровательных зверей-аутсайдеров в ленте «Маленькие демоны путешествуют на Запад». Эти и многие другие удивительные экранные приключения позволят тебе познакомиться с анимацией из разных, порой самых неожиданных уголков мира. Главное оставаться открытым к потрясениям и впечатлениям, отправившись в своё собственное знакомство с обширнейшей программой «Большого фестиваля мультфильмов».