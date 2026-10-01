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Киноклуб грустных и рассеянных «Эльвира — повелительница тьмы»

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киноклуб Грустных и рассеянных подготовил для тебя кое-что особенное на Хэллоуин. Начнут не с презентации фильма, как всегда, а с конкурса среди зрителей. Енот проведёт квиз на знание хорроров и лора Киноклуба. Будет большое количество призов для участников. Это Хэллоуин, так что приходи нарядным. В костюмах, масках, аквагриме. Пусть будет маскарад. После конкурса просмотр и обсуждение одного из лучших фильмов всех времён и народов — «Эльвира — повелительница тьмы» (1988).

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