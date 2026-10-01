Киноклуб Грустных и рассеянных подготовил для тебя кое-что особенное на Хэллоуин. Начнут не с презентации фильма, как всегда, а с конкурса среди зрителей. Енот проведёт квиз на знание хорроров и лора Киноклуба. Будет большое количество призов для участников. Это Хэллоуин, так что приходи нарядным. В костюмах, масках, аквагриме. Пусть будет маскарад. После конкурса просмотр и обсуждение одного из лучших фильмов всех времён и народов — «Эльвира — повелительница тьмы» (1988).