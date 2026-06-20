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Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»

Отель Националь, Моховая улица, 15/1с1

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Завершение:

6300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль проходит каждую неделю со вторника по воскресенье в 19:30.  Спектакль-экскурсия проведёт тебя по самым интересным событиям истории гостиницы «Националь». Здесь гостили десятки самых видных деятелей истории и культуры, среди которых числе Ленин, Сталин, балерина Анна Павлова. Здесь ты всегда будешь желанным гостем, которого встретят бокалом игристого, проведут по закрытым местам, расскажут интригующие истории в формате театрализованного спектакля. Во время непринужденной прогулки по роскошным залам и номерам ты встретишься с заблудшей душой балерины Анны Павловой, узнаешь, почему один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову, в каком номере жил Владимир Ильич Ленин, сколько лет легендарному отелю и многое другое. Хороший формат для лёгкого вечера как в компании, так и в одиночку. Понравится любителям красивых интерьеров и необычного отдыха. Будет интересно как коренным москвичам, так и гостям столицы. Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. По завершению представления гостей ждёт фуршет с легкими закусками и игристым. Тайминг мероприятия: – 19:00 - 19:30 — Welcome с бокалом игристого; – 19:30 - 20:30 — Спектакль-экскурсия; – 20:30 - 21:00 — Фуршет после экскурсии с напитками. Расписание по ссылке

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