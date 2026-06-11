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Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»

Систерхуд, Малый Златоустинский переулок, 6с1, 30 кабинет

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча тех, кто хочет сбежать от ноябрьской хандры и сырости, провести вечер пятницы в тёплой и принимающей компании, посмеяться, погрустить и забрать с собой рецепты искреннего счастья. Что тебя ждёт? Ноябрь — идеальное время для терапевтического кино, пледов и душевных разговоров. В этот вечер будешь смотреть «Маленькую мисс Счастье» — уморительную, трогательную и очень глубокую историю о безумной семье, которая отправляется в путешествие на жёлтом фургоне ради мечты маленькой девочки. Перед просмотром сделаешь небольшую сонастройку, а после — в формате бережного шеринга обсудишь увиденное. Поговоришь о том, как оставаться собой, когда всё идёт не по плану, почему «недостатки» делают тебя уникальным и как разрешить себе быть счастливым просто так, не дожидаясь идеальных условий. В результате ты выйдешь со встречи с лёгким сердцем, порцией вдохновения и внутренним теплом, которого точно хватит на оставшуюся осень, а также найдёшь новых единомышленников. — просмотр фильма на большом экране в уютной атмосфере — бережное психологическое обсуждение смыслов и инсайтов картины — ароматный горячий чай и вкусные ноябрьские угощения — максимальный уют: пледы, подушки и приглушённый свет — безопасное пространство для того, чтобы поделиться своими мыслями — новые знакомства и душевная компания

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