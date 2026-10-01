Возраст 12+
Про событие
Гриффоны, брабансоны и их хозяева: готовьте наряды на страшно милую тусовку года! В программе: — парад-представление костюмов* — страшно-весёлые конкурсы — розыгрыши призов для твоего хвостика — фотограф с 14:00 до 16:00 Вход свободный. *Парад костюмов: для тех, кто хочет устроить шоу на празднике, можно сделать небольшое представление-перформанс своего костюма. Время ограничено: до одной минуты. Условия: если нужно своё музыкальное сопровождение, отправь его в личные сообщения организатору в ТГ: https://t.me/SLWine
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