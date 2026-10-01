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Хеллоуинский Киновечер

Волгоградская улица, 28

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Выключай свет, запасайся вкусняшками и включай «Очень страшное кино». В этот вечер кричать можно. От страха или от смеха — разберёшься по ходу. Будешь смеяться над ужастиками, вздрагивать от каждого шороха и делать вид, что тебе совсем не страшно. С тебя — уютный или жуткий образ, с организаторов — кино и хэллоуинская атмосфера. Мастер класс по росписи свечей в подарок. Запись через тг.

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