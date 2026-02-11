Иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом «Замке на невском» в честь Хэллоуина. Вырезание тыкв: Создай свои собственные жуткие шедевры. Просмотр фильма: Погрузись в атмосферу мистики. Угощение вином: Наслаждайся вкусным вином в компании друзей. Истории о празднике от самого «Джека». Узнай тайны и историю Хэллоуина. В конце мероприятия тебя ждёт розыгрыш призов.