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Иммерсивный мастер-класс «Хэллоуин»

Замок на Невском, Невский проспект, 74-76, 4 этаж

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом «Замке на невском» в честь Хэллоуина. Вырезание тыкв: Создай свои собственные жуткие шедевры. Просмотр фильма: Погрузись в атмосферу мистики. Угощение вином: Наслаждайся вкусным вином в компании друзей. Истории о празднике от самого «Джека». Узнай тайны и историю Хэллоуина. В конце мероприятия тебя ждёт розыгрыш призов.

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