Иммерсивный мастер-класс «Хэллоуин»
Замок на Невском, Невский проспект, 74-76, 4 этаж
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Иммерсивный мастер-класс для взрослых в мистическом «Замке на невском» в честь Хэллоуина. Вырезание тыкв: Создай свои собственные жуткие шедевры. Просмотр фильма: Погрузись в атмосферу мистики. Угощение вином: Наслаждайся вкусным вином в компании друзей. Истории о празднике от самого «Джека». Узнай тайны и историю Хэллоуина. В конце мероприятия тебя ждёт розыгрыш призов.
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