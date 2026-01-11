Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»
ул. Восстания, 45
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от 3500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Тематический кинопоказ в особняк XIX века, приуроченный к Хэллоуину. Просмотр полюбившийся многим романтический хоррор Люка Бессона — «Дракула» 2025 года. Показ пройдёт в старинном Особняке Мясникова, который расположен в самом сердце Петербурга. Особняк сохранил в себе почти двести лет истории, поэтому тебя будет ждать атмосфера дореволюционного города, роскошные интерьеры, украшенные в эстетике праздника, и парадные залы XIX века — идеальная локация для просмотра кино в канун Хэллоуина.
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