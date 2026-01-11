ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Тематический кинопоказ в особняк XIX века, приуроченный к Хэллоуину. Просмотр полюбившийся многим романтический хоррор Люка Бессона — «Дракула» 2025 года. Показ пройдёт в старинном Особняке Мясникова, который расположен в самом сердце Петербурга. Особняк сохранил в себе почти двести лет истории, поэтому тебя будет ждать атмосфера дореволюционного города, роскошные интерьеры, украшенные в эстетике праздника, и парадные залы XIX века — идеальная локация для просмотра кино в канун Хэллоуина.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света
MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света

350₽

MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»
MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»

350₽

MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света
MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света

350₽

MHFF2026: «Искусство ничего не делать»
MHFF2026: «Искусство ничего не делать»

350₽

по подписке
Автобусная остановка
Автобусная остановка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи