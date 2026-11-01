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  1. Санкт-Петербург
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Кино в особняке: «Она»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Теодор – одинокий писатель, покупает новую техническую разработку – операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Фильм представит кинокритик.

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