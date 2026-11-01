Кино в особняке: «Она»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Теодор – одинокий писатель, покупает новую техническую разработку – операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Фильм представит кинокритик.
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