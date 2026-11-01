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Киновторник: «Папа Срапа»

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Как рождается собственный язык в музыке, если привычных инструментов и правил тебе недостаточно? Папа Срапа не просто играет нойз, а самостоятельно изобретает инструменты из старых советских радиодеталей и дешёвых компонентов, оживляя их с помощью самых неожиданных приёмов — вплоть до крови и слюны. Его самодельные устройства стали частью звукового арсенала российской электронной андеграунд-сцены. Вместе с героем фильм прослеживает необычную линию отечественного звукового эксперимента: от авангарда 1920-х, Дзиги Вертова, Арсения Авраамова и Николая Кульбина до современных noise-фестивалей и подпольных перформансов. Для комьюнити этот фильм станет разговором о музыке как пространстве свободного исследования: где создание собственного инструмента становится продолжением творческого мышления, а технические ограничения — поводом изобрести что-то совершенно новое. Смотрят, слушают и разбираются, как устроен звук за пределами привычного.

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