Кино в особняке: «Лето в Бадене»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Советский интеллигент занимается наукой и медициной, иногда пишет в стол, для себя. Его единственный сын решает уехать из страны навсегда. Это разбивает отцу сердце, ставит крест на карьере и положении в обществе. Потеряв всё, он решается воплотить замысел всей жизни и написать роман о Фёдоре Достоевском. Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы заново родиться. Фильм представит кинокритик.
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