ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кино в особняке: «Лето в Бадене»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Советский интеллигент занимается наукой и медициной, иногда пишет в стол, для себя. Его единственный сын решает уехать из страны навсегда. Это разбивает отцу сердце, ставит крест на карьере и положении в обществе. Потеряв всё, он решается воплотить замысел всей жизни и написать роман о Фёдоре Достоевском. Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы заново родиться. Фильм представит кинокритик.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»
Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»

от 3500₽

Кинолюбители
Кинолюбители

550₽

Кино с психологом: Почему так хочется сбежать?
Кино с психологом: Почему так хочется сбежать?

от 1500₽

по подписке
Кино и лепка: 500 дней лета
Кино и лепка: 500 дней лета
по подписке
Кинопоказ с обсуждением «Июльский дождь»
Кинопоказ с обсуждением «Июльский дождь»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи