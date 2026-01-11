Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Осенние вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Советский интеллигент занимается наукой и медициной, иногда пишет в стол, для себя. Его единственный сын решает уехать из страны навсегда. Это разбивает отцу сердце, ставит крест на карьере и положении в обществе. Потеряв всё, он решается воплотить замысел всей жизни и написать роман о Фёдоре Достоевском. Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы заново родиться. Фильм представит кинокритик.