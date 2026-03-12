Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. О фильме: Юная Майя обладает феноменальным голосом и мгновенно становится сенсацией большой сцены. Невероятный успех вызывает зависть у признанных примадонн, и вокруг певицы складывается заговор. Майя открывает обратную сторону триумфа и пытается понять, чем же на самом деле является ее голос ? даром, способным изменить судьбу, или проклятием, открывающим двери в иной мир. Фильм представит актриса Софья Лебедева. Гость: Софья Лебедева Актриса, сценарист, режиссёр («Бывшие», «Проклятие спящих», «МакМафия», «Иванько», «Грозный», «Казанова», «Тетрис», «Александр I»).