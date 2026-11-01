О фильме: Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации. Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард. По прошествии года всё это надоедает Люси, и она решает уволиться. Джордж соглашается её отпустить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену... Бронь в ТГ