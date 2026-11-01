Любовь с уведомлением
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации. Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард. По прошествии года всё это надоедает Люси, и она решает уволиться. Джордж соглашается её отпустить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену... Бронь в ТГ
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