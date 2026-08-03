Шоу, где комики рассказывают и шутят о просмотренных фильмах. Зовут тебя похихикать над кино, послушать рецензии от комиков и наконец-то разобраться, что же вообще хотел сказать режиссёр. Атмосферный бар, приятная компания и несколько фильмов, которые совершенно необязательно смотреть, чтобы вместе над ними посмеяться. Кино как повод для юмора, юмор как способ выжить в кинематографе.