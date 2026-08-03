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Киностендап

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Шоу, где комики рассказывают и шутят о просмотренных фильмах. Зовут тебя похихикать над кино, послушать рецензии от комиков и наконец-то разобраться, что же вообще хотел сказать режиссёр. Атмосферный бар, приятная компания и несколько фильмов, которые совершенно необязательно смотреть, чтобы вместе над ними посмеяться. Кино как повод для юмора, юмор как способ выжить в кинематографе.

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