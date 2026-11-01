Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. О фильме: Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым. Рене Зельвегер была номинирована на премию «Оскар»-2002 за лучшую женскую роль в этом фильме. Гость: Тамара Аверьянова Pr&event менеджер книжного магазина «Подписные издания».