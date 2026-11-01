Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: Поппи, писательница из Нью-Йорка, и её давний друг Алекс девять лет подряд проводили каникулы вместе, пока однажды они не поссорились. Через два года после ссоры Поппи хочет воссоединиться с Алексом, и для этого она отправляется в Барселону. Встретившись вновь, друзья заново переживают совместные приключения, вспоминают старые обиды и задумываются, стоит ли им быть парой. Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House. 6 ноября в 21:35 7 ноября в 20:40