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А в чём вопрос?

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Комедийно-психотерапевтическое шоу, где практикующий психолог и комики отвечают на вопросы зрителей из зала. Ты сможешь обсудить желаюмую тему и задать психологу и комикам волнующий тебя вопрос. Даже сложная проблема имеет решение, особенно когда подходишь к ней с юмором! Тебя ждёт настоящая групповая смехотерапия! Есть вопросы, о которых ты молчал, но хотел спросить? Обсудишь на этом вечере. Состав: Влад Васильев, Илья Буржинский, Никита Шубин и психолог — Галина Свердлова.

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