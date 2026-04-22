А в чём вопрос?
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Комедийно-психотерапевтическое шоу, где практикующий психолог и комики отвечают на вопросы зрителей из зала. Ты сможешь обсудить желаюмую тему и задать психологу и комикам волнующий тебя вопрос. Даже сложная проблема имеет решение, особенно когда подходишь к ней с юмором! Тебя ждёт настоящая групповая смехотерапия! Есть вопросы, о которых ты молчал, но хотел спросить? Обсудишь на этом вечере. Состав: Влад Васильев, Илья Буржинский, Никита Шубин и психолог — Галина Свердлова.
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