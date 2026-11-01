О фильме: Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина — Кейт Маккей. Невероятное случилось — они встретились! Теперь Лео нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Во всяком случае, до тех пор, пока он не сможет вернуться обратно… Бронь в ТГ