Неваляшка или матрёшка на террасе ресторана
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Что тебя ждёт: — Роспись неваляшки или матрёшки — Безопасные акриловые краски для флюид-арта — Сопровождение художника на всех этапах — Красивый подарочный пакет для игрушки — Депозит 500₽ на еду и напитки уже включён в стоимость билета Даты: 12 и 19 ноября в 19:00
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