ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Неваляшка или матрёшка на террасе ресторана

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Что тебя ждёт: — Роспись неваляшки или матрёшки — Безопасные акриловые краски для флюид-арта — Сопровождение художника на всех этапах — Красивый подарочный пакет для игрушки — Депозит 500₽ на еду и напитки уже включён в стоимость билета Даты: 12 и 19 ноября в 19:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Аромат заботы
Аромат заботы

3990₽

Квартирник myseasons x богема: «Светские тусовки: выпуск «Хэллоуин» в Российской Империи»
Квартирник myseasons x богема: «Светские тусовки: выпуск «Хэллоуин» в Российской Империи»

3600₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
до

от 1995₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Лекция-чаепитие: «История шоколада: Война в шоколаде»
Лекция-чаепитие: «История шоколада: Война в шоколаде»

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи