Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Что тебя ждёт: — Роспись неваляшки или матрёшки — Безопасные акриловые краски для флюид-арта — Сопровождение художника на всех этапах — Красивый подарочный пакет для игрушки — Депозит 500₽ на еду и напитки уже включён в стоимость билета Даты: 12 и 19 ноября в 19:00