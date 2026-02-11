А знал ли ты, что ещё до популяризации Хэллоуина в 1990-х русская столица ещё в XVIII веке полюбила тематические вечеринки? Ведь идея скрыть лицо, сменить образ, флиртовать инкогнито и забыть о приличиях — звучит как неплохой план на вечер. Петербургский высший свет открыл для себя все эти удовольствия задолго до появления тыкв, вампирских клыков и костюмированных вечеринок. Представь: на одной вечеринке под масками смешиваются графини и куртизанки, повесы, генералы и члены императорской семьи. Никто толком не знает, кто перед ним, а значит, можно наконец позволить себе то, чего не позволишь при свете дня. На лекции узнаешь: — что позволяла маска, чего нельзя было позволить себе с открытым лицом; — насколько далеко можно было зайти на таком маскараде; — зачем мужчины переодевались в женщин, а один из императоров — в китайского мандарина; — сколько можно было потратить на один маскарадный костюм и откуда брали идеи; — чем публичные маскарады отличались от частных и почему именно они вдохновили Лермонтова; — как в одной истории сошлись русский костюм, императрица Александра Фёдоровна, карточная колода и сиротский дом. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской империи — Мария Персиянова. В билет входит: — лёгкие закуски оливки и сыры; — безлимитное игристое вино брют.