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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Тайны и легенды старых мастеров

Alter Ego Home, Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 0+

Про событие

Экскурсия по одному из крупнейших частных антикварных салонов Петербурга. Возможность увидеть редкие предметы интерьера, узнать неожиданные исторические факты и прикоснуться к повседневной жизни прошлых столетий. На экскурсии ты узнаешь: — Почему в старинном испанском шкафе жила домашняя птица? — Какая мебель получила название «скульптурной»? — Как в XVII столетии в грелке для кровати смогли пронести ребенка в спальню только что родившей королевы Англии? И другие увлекательные факты, раскрывающие тайны происхождения старинных интерьеров. Ты попробуешь самостоятельно запустить гладильный пресс XIX века, раздуть старинные каминные мехи, найти тайники в дубовом шкафу и пройти испытание на смелость под взглядом охранных духов старинного буфета. Для твоего удобства тебе выдадут музейные перчатки — чтобы ты смог почувствовать руками фактуру дерева, холод бронзы и дыхание времени.

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