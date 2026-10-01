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Аромат заботы

Makeup kitchen, Звенигородская улица, 7к2

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3990₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Благотворительный мастер-класс по созданию аромадиффузора. 10% прибыли от каждого мастер-класса организаторы направят на поддержку подопечных фонда «Дари Надежду». У каждого есть запахи, которые ассоциируются с домом, близкими и ощущением, что о тебе заботятся. Яблочный пирог, который пекла бабушка. Запах травы за открытым окном. Чай, которым делятся за одним столом. Иногда именно аромат мгновенно возвращает нас к людям и моментам, рядом с которыми было тепло. На мастер-классе ты сможешь создать такой аромат для своего дома. Что входит в мастер-класс? — Изучишь ароматы и попробуешь сочетать их. — Смешаешь выбранные ноты с базой и создашь уникальный диффузор. — По желанию украсишь флакон блёстками, сухоцветами или другим декором. Увеличенный объём — 50 мл вместо привычных 30 мл. Продолжительность — до 1 часа 15 минут. Для участия необходимо внести предоплату.

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