Благотворительный мастер-класс по созданию аромадиффузора. 10% прибыли от каждого мастер-класса организаторы направят на поддержку подопечных фонда «Дари Надежду». У каждого есть запахи, которые ассоциируются с домом, близкими и ощущением, что о тебе заботятся. Яблочный пирог, который пекла бабушка. Запах травы за открытым окном. Чай, которым делятся за одним столом. Иногда именно аромат мгновенно возвращает нас к людям и моментам, рядом с которыми было тепло. На мастер-классе ты сможешь создать такой аромат для своего дома. Что входит в мастер-класс? — Изучишь ароматы и попробуешь сочетать их. — Смешаешь выбранные ноты с базой и создашь уникальный диффузор. — По желанию украсишь флакон блёстками, сухоцветами или другим декором. Увеличенный объём — 50 мл вместо привычных 30 мл. Продолжительность — до 1 часа 15 минут. Для участия необходимо внести предоплату.