Кино в Оранжерее «Моя прекрасная леди»
Потемкинская, 2, лит.Г
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Ноябрь создан для тёплых пледов, горячего чая и старых добрых фильмов. Добавили к этому тропики. Посещение по входным билетам оранжереи. Запись и бронь мест не ведут. Билеты можно приобрести в кассе в день мероприятия и заранее на сайте (билет на свободное посещение). Показы проходят в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.
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