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Кино в Оранжерее «Моя прекрасная леди»

Оранжерея таврического сада
Потемкинская, 2, лит.Г

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Ноябрь создан для тёплых пледов, горячего чая и старых добрых фильмов. Добавили к этому тропики. Посещение по входным билетам оранжереи. Запись и бронь мест не ведут. Билеты можно приобрести в кассе в день мероприятия и заранее на сайте (билет на свободное посещение). Показы проходят в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.

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