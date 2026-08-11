День, когда ты посмотришь фильм и обсудишь кризисы в отношениях — как это бывает, что происходит и как быть, если хочется сбежать. «Красота по-американски» (American Beauty, 1999) — фильм о семье, где никто не замечает, что происходит с остальными. Темы вечера: — Поговоришь о том, как понять, что в отношениях кризис, а не просто трудный период, и почему люди годами могут жить рядом, уже будучи друг другу чужими — Поразмышляешь, как гендерные и иные роли мешают понять, чего человек сам хочет от отношений, и что происходит, когда партнёры перестают интересоваться чувствами друг друга — Узнаешь, почему попытка начать новую жизнь иногда превращается в бегство от старых проблем, и как отличить жажду перемен от желания всё разрушить Ведущая: Анастасия Белова — психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, отделение по работе с зависимыми. Стоимость участия: 1 500 ₽ за одного, 2 600 ₽ за двоих. Ваучер на бар включён в стоимость.