Лекция-практикум. Архетипы работают как визуальный словарь современной культуры: они влияют на индустрию моды и помогают осознаннее конструировать собственный имидж. В искусстве архетипические образы распознаются по повторяющимся символам, сюжетам и мотивам. Не случайно сегодня так популярны «карточки персонажей» и «профили архетипов» — визуальные портреты себя с перечнем сильных сторон, слабостей и ключевых черт личности. О чём поговорят: — Об архетипических образах как универсальном языке искусства и символических паттернах современной культуры. — О персональном стиле: как архетипы проявляются в гардеробе. — О том, какие устойчивые сценарии скрываются за внешней модой и как они влияют на внимание, эмоции и выбор. В творческой части каждый попробует раскрыть свои архетипы с помощью техник мозаики и ассамбляжа. В твоём распоряжении будет шведский стол из творческих материалов и символов, из которых ты соберёшь личную, тёплую и наполненную смыслом композицию. Ведущие — Мария Красикова и Кристина Дарницына.