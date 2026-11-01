Для тех, кто столкнулся с апатией, упадком сил и осенней тоской. Осень бывает разной. Иногда золотой и вдохновляющей. А иногда серой, тяжёлой, когда сил нет ни на что, а внутри — пустота и тревога. И в такие моменты особенно важно знать: ты не один (или: вы не одни). И с этим можно что-то делать. Это небольшая группа поддержки. Здесь можно будет выдохнуть, поделиться тем, что беспокоит, и найти опору. Что будет в группе? — Круг доверия: каждый может рассказать о своём состоянии — столько, сколько хочется. Или просто молчать и слушать. Это тоже участие. — Проживание и поддержка: тут не «лечат» депрессию и не дают советов. Здесь создают пространство, где можно быть честным и получить отклик от тех, кто понимает. — Поиск ресурса: через метафорические карты, простые арт-упражнения и телесные практики — найдёшь то, что может стать твоей опорой в эти дни. — Мини-инструменты: заберёшь с собой несколько простых техник самопомощи, которые можно использовать дома, когда накрывает. Формат: группа до 6 человек. Конфиденциальность, бережность, без давления. Можно говорить, можно молчать, можно плакать. Ведущая: Анастасия Хасанова — психолог, арт-терапевт.