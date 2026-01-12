Лекция посвящена тому, как знакомые культурные образы и типажи помогают лучше понять собственный характер, мотивы и точки роста. В основе лекции — идеи Карла Густава Юнга и различные типологии архетипов. Ты поговоришь об архетипических образах в мифах, литературе и сказках, об образах древнегреческих богинь и женских архетипах русских сказок, а также о мотивах поведения и сильных сторонах личности. В конце лекции пройдёт мини-интерактив, который поможет определить, какие архетипы тебе близки. Понимание архетипов пригодится для самопознания, анализа произведений культуры, изучения мифов, интерпретации художественных образов и личной рефлексии. Лектор — Анастасия Захарова.