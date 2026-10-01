Самостоятельно соберёшь, выровняешь и украсишь свой бенто-тортик. Ничего готовить не нужно — всё будет заранее подготовлено. На выбор — 4 начинки: – морковь — карамель: морковные, слегка пряные коржи и начинка из домашней солёной карамели; – ваниль — клубника: нежные классические бисквиты и начинка из свежесваренной клубники; – «Сникерс» — уже классика в мире десертов: шоколадные бисквиты, солёная карамель и арахис; – «Барнауа»: ванильные бисквиты и начинка из бананов с пастой «Нутелла». Декор можно выбрать по своему вкусу и возможностям, но фон торта должен быть белым! Что тебя ждёт: – Создашь уникальный бенто-торт для себя или близких; – Освоишь тонкости сборки и декора под руководством практикующих кондитеров; – Получишь гайд с подробным рецептом выбранной начинки; – Заберёшь бенто-торт в индивидуальной праздничной упаковке; – Сделаешь фото в уютной студии и приятно проведёшь время. Все материалы и напитки включены в стоимость. Умение рисовать не требуется. В программе — безлимитный сидр от Gravity Project и небольшие снеки. Алкогольная продукция предоставляется только гостям старше 18 лет. Гостям младше 18 лет предложат безалкогольный сидр и лимонад. Предварительная бронь обязательна! Количество мест ограничено.