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Ведьмокон

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Приходи окунуться в небольшое путешествие в городок Тройка. Ибо именно в нём располагается главный конвент-центр, который был выбран местом проведения Ведьмокона. Что же происходит в этот момент в городке? Дети пропадают без вести. На фоне лун проносятся силуэты мётел. Повсюду чёрные кошки и совы. Особое появление совершает Катти Сарк, самая злорадная ведьма во вселенной. Она планирует вечер хаоса, убийств и музыки под волынки опасного Боншада. Дети с окрестностей, похищенные для начинки пирогов, вырываются на свободу и усердно начинают резать десятки ведьм. Боншад неправильно призван. Он разрушает конвент-центр и утаскивает всех, кто попадётся на глаза, к Демоническому Морю. Мудрая ведьма Меноранда замышляет месть Катти Сарк. Всё, что ей нужно, — это её истинное имя. Но всё может пойти по-другому пути. Попытайся проникнуть на вечеринку и разузнать ИСТИННОЕ ИМЯ до начала ритуала призыва, перепиши историю, спаси детишек от участи стать начинкой для пирогов или просто как следует развлекись на Ведьмоконе. Формат: 3-4 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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