В этот раз сыщиков детективного агентства Хадсон и Бренд нанимает... обычный студент Мискатонинского института. У парня явно бумажник по швам не трещит, но по доброте душевной они всё-таки взялись за это дело. Бедный студент очень сильно переживает о своём друге, который пропал прямо из общежития университета при загадочных обстоятельствах. Вдобавок до тебя доходят слухи, что по кампусу самого престижного университета Массачусетса распространяется очень опасный наркотик. Возможно, эти дела как-то связаны. Игроки возьмут на себя роли сыщиков города Аркхэм и окунутся в омут из алчности, злобы и древнего зла, темнее чем самая чёрная смоль. Предупреждения о контенте: насилие над животными, системы потери рассудка персонажами, упоминание наркотических средств, боди-хоррор. Употребление, распространение и изготовление наркотических веществ в реальности осуждается автором и карается законом. Формат: 3–4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а также заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Референсы: Г. Ф. Лавкрафт Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.