Топовый комедийный хоррор — в нём ты сыграешь роль персонажей фильма ужаса, показывающего тяжёлый быт сотрудников гипермаркета «Дом» в ночь всех святых на границе миров. Кто из них выживет — все, никто или какая-то часть — узнаешь по итогам игры. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Референсы: комедийные хорроры, фильмы ужасов Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.