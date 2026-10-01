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До последнего клиента

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Топовый комедийный хоррор — в нём ты сыграешь роль персонажей фильма ужаса, показывающего тяжёлый быт сотрудников гипермаркета «Дом» в ночь всех святых на границе миров. Кто из них выживет — все, никто или какая-то часть — узнаешь по итогам игры. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Референсы: комедийные хорроры, фильмы ужасов Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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