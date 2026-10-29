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Ночной парад сотни духов

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Говорят, во время праздника поминовения усопших духи предков могут вернуться в наш мир и навестить своих родных. Нужно вывесить на улице фонарь, чтобы душа смогла найти путь к дому. Но самому лучше не выходить из дома, ведь из иного мира могут прийти существа гораздо более опасные. Ночью они веселятся на улицах человеческих городов, а к утру исчезают. ...или не исчезают, а продолжают жить где-то рядом. В мире духов всё устроено ничуть не проще, чем у людей. У них есть свои важные персоны, свои противоречия и даже своя чудовищная (во всех смыслах) бюрократия. Вот в это и поиграешь. Участники вместе определят детали сеттинга, создадут персонажей на основе типичных архетипов из аниме и отправятся решать запутанные проблемы мира духов. Это будет скорее комедия, чем ужастик, но юмор может быть несколько криповым и кровавым. Будет отлично, если ты что-то знаешь о японской мифологии; но сильно глубоко закапываться в детали не надо, только на уровне общей эстетики. Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу). Мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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