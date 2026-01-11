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Стиляги с того света

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Доставай яркий пиджак или пышное платья и иди танцевать и веселиться. Диджей ставит свинг, бибоп, рок-н-ролл и любимые песни в духе фильма «Стиляги». В программе — три испытания: — Турнир по бирпонгу с призовыми. — Конкурс на лучший костюм — стиляга-вампир, джазмен-призрак или твой собственный персонаж. — Покер Фейс Челлендж — съешь начос с острым соусом, не показывая эмоций. Сможешь сохранить невозмутимое лицо? Приз в каждом конкурсе — сертификат «Критика» на 1000р для победителя в каждом конкурсе. На вечер приготовили велком-шот и «Жигуль» по 300р. Бери друзей и свой самый эффектный образ. В эту ночь даже мёртвые танцуют рок-н-ролл.

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