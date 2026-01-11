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Маскарад «Замок Дракулы»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки

Про событие

Идея для Хэллоуина в Петербурге — вечеринка-маскарад в особняке XIX века с креман-сопровождением, диджей-сетами и кинопоказом в частном крыле. На один вечер Особняк Мясникова превратится в замок Дракулы, где история старинных интерьеров встретится с атмосферой готического романа. Мерцание свечей, приглушённый свет и клубы дыма изменят привычный облик особняка. DJ-сеты постепенно погрузят гостей в настроение таинственной ночи на Хэллоуин. В программе вечеринки — креман от À la Volée, импортера аутентичного терруарного шампанского от независимых производителей региона Шампань, гастрономическое сопровождение от ресторана Self Edge Chinois и кинопоказ знаковых хорроров с эстетикой Хэллоуина. Специально для просмотра фильмов откроется частное крыло особняка — исторические интерьеры, обычно скрытые от гостей.

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