Идея для Хэллоуина в Петербурге — вечеринка-маскарад в особняке XIX века с креман-сопровождением, диджей-сетами и кинопоказом в частном крыле. На один вечер Особняк Мясникова превратится в замок Дракулы, где история старинных интерьеров встретится с атмосферой готического романа. Мерцание свечей, приглушённый свет и клубы дыма изменят привычный облик особняка. DJ-сеты постепенно погрузят гостей в настроение таинственной ночи на Хэллоуин. В программе вечеринки — креман от À la Volée, импортера аутентичного терруарного шампанского от независимых производителей региона Шампань, гастрономическое сопровождение от ресторана Self Edge Chinois и кинопоказ знаковых хорроров с эстетикой Хэллоуина. Специально для просмотра фильмов откроется частное крыло особняка — исторические интерьеры, обычно скрытые от гостей.