Весенний эпизод Ломаных Ритмов совместно с драм-н-бейс комьюнити Х Волна (X Wave). В эту ночь на двух танцполах топовые артисты сцены: Armodine / Dc2 / Krot / Punchman / Saint Rider И сильнейший расширенный список диджеев: 4ty, Aim, Bass Buddy, Bullaway, Burston, Capital Dogz, Chillhomers, Denvee, Filimonova, Gofra Maslow, Graviplash, Lena Rush, Lira, Matvis, Sirena, Sofari, Softskilla, Unquiet, X-Mera.