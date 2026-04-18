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Х Волна против Ломанных Ритмов (X Wave vs Ломаные Ритмы)

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весенний эпизод Ломаных Ритмов совместно с драм-н-бейс комьюнити Х Волна (X Wave). В эту ночь на двух танцполах топовые артисты сцены: Armodine / Dc2 / Krot / Punchman / Saint Rider И сильнейший расширенный список диджеев: 4ty, Aim, Bass Buddy, Bullaway, Burston, Capital Dogz, Chillhomers, Denvee, Filimonova, Gofra Maslow, Graviplash, Lena Rush, Lira, Matvis, Sirena, Sofari, Softskilla, Unquiet, X-Mera.

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