Х Волна против Ломанных Ритмов (X Wave vs Ломаные Ритмы)
Транспортный Переулок 10А
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Весенний эпизод Ломаных Ритмов совместно с драм-н-бейс комьюнити Х Волна (X Wave). В эту ночь на двух танцполах топовые артисты сцены: Armodine / Dc2 / Krot / Punchman / Saint Rider И сильнейший расширенный список диджеев: 4ty, Aim, Bass Buddy, Bullaway, Burston, Capital Dogz, Chillhomers, Denvee, Filimonova, Gofra Maslow, Graviplash, Lena Rush, Lira, Matvis, Sirena, Sofari, Softskilla, Unquiet, X-Mera.
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