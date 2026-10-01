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Комиксотерапия: рисуем свои страхи

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В Библиотеке Комиксов пройдет лекция-практикум, посвященная борьбе с внутренними тревогами через визуальное искусство. В этот день многие отмечают Тыквенный Спас и вспоминают вымышленных монстров. Но настоящие страхи и тревоги не привязаны к календарю — они мешают жить, принимать решения и двигаться вперёд каждый день. На встрече разберёшь, как творчество помогает мозгу справляться со стрессом, и как авторы графических романов переносят переживания на бумагу. В практической части каждый участник сможет создать свой мини-комикс, чтобы «овеществить», приручить или высмеять собственный страх. Навыки профессионального рисования не требуются — психолог поможет превратить то, что пугает, в безопасную рисованную историю.

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