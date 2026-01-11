Киномарафон культовой франшизы в жанре слэшер и сплаттер «Ужасающий». На большом экране оживут сразу три части истории о жутком клоуне Арте — демоне-трикстере, лишённом человеческой речи, который сочетает в себе чёрный юмор, мимику и изощрённый садизм. Зрителей ждёт полное погружение в атмосферу кровавого безумия, напряжение, которое не отпустит до финальных титров, и по-настоящему шокирующие спецэффекты. Программу представит Георгий Будз — актёр, сценарист, автор канала «Мефисто» (VK, Telegram), музыкант, телеведущий. В перерыве гости увидят короткометражный комедийный фильм ужасов «Не шурши, лихо».