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Ночь «Ужасающих»

Москино Космос, проспект Мира, 109

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киномарафон культовой франшизы в жанре слэшер и сплаттер «Ужасающий». На большом экране оживут сразу три части истории о жутком клоуне Арте — демоне-трикстере, лишённом человеческой речи, который сочетает в себе чёрный юмор, мимику и изощрённый садизм. Зрителей ждёт полное погружение в атмосферу кровавого безумия, напряжение, которое не отпустит до финальных титров, и по-настоящему шокирующие спецэффекты. Программу представит Георгий Будз — актёр, сценарист, автор канала «Мефисто» (VK, Telegram), музыкант, телеведущий. В перерыве гости увидят короткометражный комедийный фильм ужасов «Не шурши, лихо».

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