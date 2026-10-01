The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. Элеонора Дузе, считавшаяся величайшей театральной актрисой своего времени, проживает последние годы жизни. Её блистательная карьера, кажется, осталась позади, но в возрасте 60 лет она решает вернуться на сцену. Это непростой шаг: тело уже не слушается, а окружающий мир всё меньше соответствует её взглядам.