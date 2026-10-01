ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Волна преступлений XXII (Crimewave XXII)

Баунс
Ямского Поля 3-я ул, д 2, корп 6

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль электронной музыки. Слушай Экзорцист \ Найтивыход \ Рома Желудь \ Summer Of Haze \ Радость Моя \ Emoslut666 \ Woodju \ Cain \ Sensi Affect \ Creepymane \ Iwilldiehere \ Vsn7 \ Vizhu \ 5l33p \ Rooina \ Wormsoul \ Holographic \ Sts-51l

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония: Андертейл и Дельтарун
Симфония: Андертейл и Дельтарун

от 3300₽

Манго Буст
Манго Буст

1200₽

Сладкая жизнь: кинохиты XX века
Сладкая жизнь: кинохиты XX века

от 1500₽

Музыка во дворце: Искусство добра
Выбор редакции
Музыка во дворце: Искусство добра

от 4900₽

Рейв для выгоревших: Лоу-фай джаз
Рейв для выгоревших: Лоу-фай джаз

от 1000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 4240₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи