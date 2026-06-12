Просмотр фильма + мини-лекция о том, как Джим Джармуш через медитативный ритм, психоделичный саундтрек Нила Янга и поэтику вестерна превращает путешествие в загробный мир в гипнотическое зрелище. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.