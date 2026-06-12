На встрече исследуют символику тёмного времени: какие образы и архетипы связаны с тьмой, какие богини воплощают её разные лики и как ночь изображали художники? Через мифологию, искусство и арт-терапевтические практики нырнёшь в темноту ночи как в пространство бессознательного и внутреннего обновления. И обнаружишь сокровища, которые становятся видны только в темноте. Встречу проведут: Вероника Гугучкина — дизайнер, арт-терапевт, аналитический психолог. Окончила художественно-графический факультет КубГУ, работала графическим дизайнером в издательстве и креативных агентствах. Изучала аналитическую психологию, индивидуальное и семейное консультирование (МААП, МИП). Частная практика с 2021 года. «Внутри аналитической работы мы создаем и исследуем место, где психика чувствует себя безопасно и может свободно грезить. Так это место становится сакральным». Полина Кронер — клинический и аналитический психолог (МГУ, МААП), творческий практик. Изучала современное искусство в Школе Родченко и БВШД, реализовывала иммерсивные проекты и креативные воркшопы; терапевтическая практика — с 2020 года. Для подтверждения участия в мероприятии, пожалуйста, свяжись по телефону +7 (968) 960-99-99 или напиши на ticket@linda-de-la.com